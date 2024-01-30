В 2023 году ЕВРАЗ направил 7 млн рублей на модернизацию уральских больниц

В 2023 году ЕВРАЗ направил 7 млн рублей на модернизацию оборудования и инфраструктуры уральских учреждений здравоохранения, более чем у 10 тысяч пациентов улучшилось качество получения медицинской помощи.

Среди благополучателей – инфекционная, взрослые и детские больницы Нижнего Тагила, Качканарская стоматологическая поликлиника, центральная городская больница.

В конце года в детской больнице Нижнего Тагила открыли новый процедурный кабинет с современным оборудованием в отделении анестезиологии и реанимации. При поддержке ЕВРАЗа приобрели ламинарный бокс микробиологической безопасности, который используется при подготовке капельниц для пациентов, а также кресло-коляску, фармацевтический холодильник, рециркулятор, манипуляционный стол, тонометры. Для детской поликлиники Качканара купили аппаратуру для аудиоскрининга, обновили игровое и медицинское оборудование, мебель.

На благотворительное пожертвование компании детская поликлиника Качканарской ЦГБ закупила различное необходимое медицинское и игровое оборудование, специальную мебель: бизиборды, развивающие игрушки, диваны, пеленальные столы, кушетки, жалюзи, холодильник для прививочного кабинета. Это облегчило работу медицинского персонала и скрасило пребывание детей в учреждении.

«ЕВРАЗ ежегодно направляет весомые благотворительные средства на помощь социальным и медицинским учреждениям городов, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Нам важно сделать лучше условия, в которых получают медицинскую помощь жители Нижнего Тагила и Качканара, поэтому мы помогаем в приобретении более современного оборудования, на котором врачи проводят обследования. И эта поддержка будет продолжаться».

«Вызывает уважение большой и всегда оперативный отклик компании на наши просьбы. В декабре 2023 года мы вышли с ходатайством о выделении средств на покупку аппаратуры для аудиоскрининга – еще до окончания года ЕВРАЗ помог. Спасибо компании за многолетнюю всестороннюю поддержку», – говорит главный врач Качканарской ЦГБ Валерия Мартемьянова.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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