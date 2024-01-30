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Вторник, 30 января 2024, 16:22 мск

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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах Екатеринбурга (ВИДЕО)

Сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

Шойгу проверил оборонные заводы Екатеринбурга

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на предприятии концерна «Алмаз Антей» Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Генеральный директор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов доложил, что, несмотря на значительное увеличение государственного оборонного заказа в 2023 году, план был выполнен в полном объеме за счет расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации. По производству крылатых ракет морского базирования «Калибр», несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%.

На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина глава военного ведомства проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и «Бук», первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.

Генеральный директор ПАО «МЗИК» Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. Руководитель предприятия отметил, что «работаем днем и ночью».

По окончании работы на предприятиях министр обороны РФ подвел итоги в ходе совещания с участием их руководителей, а также представителей органов военного управления.

«Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, – там увеличение у нас более чем в 2 раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», – сказал министр обороны РФ в ходе совещания.

Также Сергей Шойгу отметил, что «в дополнение к этому занимаемся вместе с вами модернизацией и это должно дать существенную прибавку к тому, что у нас есть на сегодняшний день. Но есть ряд ключевых вопросов, которые нам предстоит решать. И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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