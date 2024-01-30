В Среднеуральске пропала семилетняя школьница

В Среднеуральске волонтеры и полиция ищут семилетнюю девочку. Камилла ушла утром в школу, но обратно не вернулась. На момент пропажи была одета в черные болоньевые штаны с бабочками, черный пуховик с капюшоном, отороченным светлым мехом, черные сапоги, красную шапку с надписью «Сочи» и красный шарф. С собой у девочки был рюкзак с изображением Эйфелевой башни.
«Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба звонить руководителю отряда Наталии +79000440220 или старшему координатору поиска Евгению +79002147026», – сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Екатеринбург, Елена Сычева
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