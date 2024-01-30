Уралец застрелил соседа по гаражу из-за неубранного снега

В свердловском поселке Малышева раздор между соседями по гаражам закончился убийством.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, днем 28 января 66-летний мужчина поссорился с 59-летним знакомым и выстрелил в него из ружья, когда тот находился в легковом автомобиле. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По данным телеграм-канала Ural Mash, причиной конфликта стала уборка снега. Один из мужчин постоянно скидывал сугробы к дверям соседского гаража. В воскресенье зачинщик во время очередной ссоры распылил перцовый баллончик в лицо жены соседа, в ответ получил лопатой по голове. На этом недруги разошлись. Супруги отправились в медпункт, их согласился подвезти другой сосед. Обвиняемый же достал из сейфа ружье, вышел навстречу выезжающей машине оппонента и выстрелил в лобовое стекло.

Стрелок задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте обвиняемого пенсионера.

Асбест, Ангелина Сергеева

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