17-летняя девушка забрала у пенсионеров более 3 млн рублей для банды мошенников

В Екатеринбурге будут судить за мошенничество и незаконное приобретение наркотиков 18-летнюю девушку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, год назад, будучи еще несовершеннолетней, девушка связалась с бандой телефонных мошенников. Преступники выманивали деньги у уральских пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП». Обвиняемая исполняла в банде роль курьера – приезжала к пожилым людям за деньгами. Часть наличных она оставляла себе, остальное отдавала сообщникам. В результате незаконных действий банды 8 пенсионерам был причинен ущерб на сумму свыше 3,2 млн рублей.

Кроме того, в феврале 2023 года девушка, получив через интернет координаты, забрала из тайника наркотическое вещество, которое хранила у себя. Во время задержания наркотики у нее изъяли.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube