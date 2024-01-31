Таможенники не позволили ввезти из Казахстана 15 тонн пластиковых отходов (ФОТО)

Специалисты Уральского таможенного управления не позволили ввезти в Россию более 15 тонн отходов из полиэтилентерефталата (ПЭТ).

В фуре, которую остановили в Петуховском округе Курганской области, инспекторы обнаружили прессованные обрезки и скрап из пластмасс. Отходы планировали привезти из Казахстана в Екатеринбург. Таможенники установили, что товар включен в перечень отходов, ввоз которых в Россию запрещен. Фуру с грузом вернули обратно в Казахстан.

В пресс-службе УТУ отмечают, что контроль за перемещением отходов – одно из основных направлений работы таможенников на российско-казахстанском участке границы. Только в 2023 году был предотвращен ввоз 32 партий отходов общей массой 530 тонн.

Чаще всего из Казахстана в Россию нарушители пытались доставить отходы из полиэтилена, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и поливинилхлорида (ПВХ), алюминиевый и медный шлак, а также макулатуру, флаконы из-под бытовой химии и старые шины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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