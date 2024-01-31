Власти Екатеринбурга отказались объединять трамвайные маршруты

В администрации Екатеринбурга отказались от идеи объединить трамвайные маршруты № 3 и № 21. Предложение вносил Гортранс, чтобы повысить пассажиропоток. Однако нововведение было признано неудобным для горожан, которые регулярно ездят с ВИЗа до железнодорожного вокзала и парка Маяковского – им пришлось бы делать пересадки. Это учел городской экспертный совет по транспорту и оставил трамвайные маршруты без изменений, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также пока неизменным останется маршрут автобуса № 45 «ЖД вокзал – НПЦ Онкология». С декабря прошлого года автобусы в тестовом режиме начали ходить по улицам Челюскинцев – Московская – проспект Ленина вместо обычных Челюскинцев – Ельцина – проспект Ленина. Такой маршрут оказался очень востребован у жителей Заречного. Но по пути следования автобуса необходимо отремонтировать семь остановочных комплексов, а для этого требуется реконструкция улично-дорожной сети. Поэтому изменение маршрута автобуса № 45 отложили на конец 2024 года, а пока транспорт будет следовать обычным путем: по Челюскинцев – Ельцина – проспект Ленина.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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