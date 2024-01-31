В Екатеринбурге пьяный водитель устроил гонки с полицейскими (ВИДЕО)

В Екатеринбурге 29-летний пьяный водитель устроил гонки на дороге. Пытаясь скрыться от полицейских, он на большой скорости ехал по встречке и на красный сигнал светофора. Оказалось, что у мужчины к тому же нет прав.

Погоня за пьяным водителем

Погоня началась в Академическом. Экипаж ДПС потребовал от водителя Daewoo Nexia остановиться для проверки документов, но тот проигнорировал требование и попытался уехать. Сотрудники ДПС начали преследовать машину. С помощью громкоговорителя водителя неоднократно просили остановиться, но он продолжал гонку, на большой скорости проезжая перекрестки на красный сигнал светофора, создавая угрозу жизни другим автомобилистам.

Из Академического Daewoo Nexia поехала в поселок Медный. Там водитель не справился с управлением, наехал на снежный вал, потерял скорость и остановился, после чего был задержан.

«29-летний житель Екатеринбурга пояснил, что испугался полицейских, и при себе не имел прав на управление транспортным средством. На месте лихач прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат алкотестера показал наличие 0,350 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу. – Мужчину доставили в отделение полиции, где на него составили 10 административных материалов».

В том числе нарушителя привлекут за вождение в пьяном виде и без прав, за проезд перекрестка на красный свет, за невыполнение требования полиции об остановке, за управление машиной без документов. Сейчас автомобиль на спецстоянке.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube