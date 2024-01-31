В племенном питомнике ГУФСИН за год родилось 67 щенков (ФОТО)

В 2023 году в племенном питомнике служебного собаководства ГУФСИН в Первоуральске родились 67 щенков: 18 бельгийских овчарок (малинуа) и 49 немецких овчарок. Из них 30 щенков поступили на службу в кинологические подразделения ГУФСИН России по Свердловской области, а еще 37 уехали в другие регионы.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, два щенка переданы в УФСИН Воронежской области с перспективой использования в племенной работе, еще два уехали в Кемерово, два – в Пермь, четыре – в Башкортостан, семь – в Чувашию, еще четыре – в Тверь, шесть – в Челябинск, 10 – в Оренбург.

«Выращивание и воспитание щенка – увлекательный, интересный, но и нелегкий повседневный труд, к которому нужно подходить с ответственностью. Всего в племенном питомнике содержится две породы собак – это немецкая овчарка и бельгийская овчарка (малинуа)», – рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

Первоуральск, Елена Владимирова

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