После нашумевшей фотосессии в брошенном ДК поставят охрану (ФОТО)

В Первоуральском ДК «Горняк» поставят охрану. Росимущество объявило конкурс на поиск подрядчика. Это стало известно после того, как в здании фотограф Семен Егоров провел съемки с балеринами на фоне разрушающихся стен, колонн, осыпающейся штукатурки, ржавеющих конструкций. Фотосессия мгновенно разошлась по местным пабликам, хотя изначально автор не закладывал социального подтекста в проект и, по его признанию, не ожидал ажиотажа.

«У меня, как у творческого человека, конечно, душа болит, что такое здание разрушается. Но изначально съемка не планировалась ради того, чтобы привлечь внимание к проблеме ДК. Но после мне написали многие люди, в том числе те, у кого там прошло детство и у кого много светлых воспоминаний связано с «Горняком», – рассказал «Новому Дню» Семен.

Необычная фотосессия балерин в антураже разрушающейся красоты привлекла внимание не только горожан. На нее обратила внимание прокуратура Свердловской области, которая внесла представление Росимуществу за ненадлежащее содержание здания. Теперь доступ в заброшенный ДК будет ограничен.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube