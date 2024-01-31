Влияет ли «Слово пацана» на подростковую жестокость: мнения экспертов

Влияние сериала «Слова пацана» и других произведений масс-культуры на подростковую жестокость, возможно, существует, но его можно и нужно корректировать родителям – нужно просто знать, чем увлекается ребенок, и обсуждать это с ним.

«Мы воспитываем ребенка в семье, но фильмы, кино оказывают огромное влияние. Возможно, где-то в классе стоит обсуждать такие популярные вещи, которые смотрят все, потому что дискуссия всегда хороша, – рассказала сегодня на пресс-конференции клинический психолог, заведующая консультационно-оздоровительным отделом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач. – Но и в семье надо знать, что смотрит ребенок. Семейное обсуждение важно, только дети не хотят смотреть кино с родителями. Тут как с едой: надо учить детей разбираться, что полезно, что неполезно».

Детский омбудсмен Игорь Мороков считает, что влияние популярных сериалов или игр на подростков носит «волновое» влияние – «сегодня они есть, завтра нет». «Кто постарше, вспомните – кто не играл в «Фантомаса»? Кто записки не писал? Прошло. «Слово пацана» смотрел. Это повод для разговора, для включения наших педагогических компетенций – разговаривать, обсуждать откровенно, особенно тем людям, которые жили в то время и пропустили через себя. Повод для беседы с пацанами и девчонками», – отметил Мороков.

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, в отличие от коллег, находит, что влияние известного сериала на подрастающее поколение – во многом «дутый» информповод. «Многие дети его и не смотрели, в основном это для нас, для ностальгирующих. Только когда запреты стали обсуждать, тогда да, дети стали интересоваться. Так делаются накрутки, чтобы смотрели сериалы, – считает она. – Нравятся ли детям такие истории? Вспомним себя. Мы играли в «казаки-разбойники», где надо было догнать, наказать, взять в плен, имитация казни... Все это было и раньше. Просто не было визуальных эффектов и поддержек. Если ребенок такое смотрит, надо объяснять ему, что здесь хорошего, что плохого. Кстати, ничего хорошего в жизни этих пацанов не случалось».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Елена Владимирова

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