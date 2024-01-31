На Тюменском тракте затруднено движение: перевернулся грузовик (ФОТО)

В Камышловском районе опрокинулся грузовик, из-за этого затруднено движение на участке автодороги Екатеринбург – Тюмень с 128-го по 132-й км.

«По предварительным данным, на участке дороги произошло опрокидывание грузового автомобиля. Травмированных людей в ДТП нет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. На месте происшествия движение осуществляется по одной полосе проезжей части, инспекторы ДПС оказывают автомобилистам помощь в проезде данного участка», – сообщили в УГИБДД Свердловской области.

Камышлов, Елена Владимирова

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