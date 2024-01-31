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Среда, 31 января 2024, 16:02 мск

Новости Екатеринбург

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Публичные слушания Екатеринбурга подключат к порталу «Госуслуги»

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы одобрила поправки, разрешающие использовать портал «Госуслуги» при проведении публичных слушаний.

Как уточнила начальник правового департамента мэрии Татьяна Ширяева, пользователи «Госуслуг» будут получать оповещение о дате и времени проведения публичных слушаний, смогут знакомиться с материалами повестки, а также направлять свои замечания через форму обратной связи. Однако голосование на публичных слушаниях останется очным.

Окончательное решение по вопросу примет Екатеринбургская дума на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, публичные слушания в Екатеринбурге обязательны при принятии бюджета и поправок в устав города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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