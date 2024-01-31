Пятеро уральских военнослужащих вернулись из плена

Пять военнослужащих из Свердловской области вернулись из плена. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Мы рады за своих земляков и за всех, кто вернулся из плена. Один военнопленный, к сожалению, требует лечения, которое, конечно же, будет оказано на Родине. В этом месяце уже 6 человек завершают реабилитацию после возвращения в страну 2 января. Всего в этом году мы дождались 11 ребят. Будем верить, что обмен продолжится и дальше. А я от имени нас, дорогие земляки, передаю поклон всем, кто занимался этим тяжелейшим, но благородным делом», – написала Татьяна Георгиевна на странице в соцсети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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