Сотрудники полиции вернули домой беглую лошадь (ФОТО)

В екатеринбургском микрорайоне Семь Ключей накануне вечером полицейский патруль нашел лошадь, бродившую по улицам.

«Посреди улицы невозмутимо прогуливалась оседланная серая лошадь. Красотка явно сбежала с какого-то из близлежащих дворов. Один из патрульных взял ее под уздцы, а остальные отправились на УАЗике искать безлошадного ковбоя. Вскоре хозяйка беглянки была найдена», – сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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