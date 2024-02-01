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Четверг, 1 февраля 2024, 07:46 мск

Новости Екатеринбург

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Сотрудники полиции вернули домой беглую лошадь (ФОТО)

Фото: УМВД Екатеринбурга

В екатеринбургском микрорайоне Семь Ключей накануне вечером полицейский патруль нашел лошадь, бродившую по улицам.

«Посреди улицы невозмутимо прогуливалась оседланная серая лошадь. Красотка явно сбежала с какого-то из близлежащих дворов. Один из патрульных взял ее под уздцы, а остальные отправились на УАЗике искать безлошадного ковбоя. Вскоре хозяйка беглянки была найдена», – сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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