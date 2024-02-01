Депутат Алексей Вихарев помог 23-й горбольнице с техникой для ведения электронных медкарт (ФОТО)

Улучшить электронный учет медпомощи пациентам в 23-й городской больнице Екатеринбурга помог депутат гордумы Алексей Вихарев.

К нему обратились сотрудники медучреждения с просьбой помочь приобрести оборудование в кабинеты врачей. Многофункциональная техника на общую сумму более полумиллиона рублей была закуплена в короткие сроки.

«Новое оборудование, безусловно, позитивно скажется на работе наших врачей. Оперативный документооборот в медицине крайне важен и для врачей, и для пациентов. Особенно выручает, если необходимо связаться с другими лечебными учреждениями. Цифровое взаимодействие – требование нашего времени. Быстрая электронная связь между районными больницами и головными учреждениями значительно ускоряет процесс лечения больных. Будь это диспансерное наблюдение или передача результатов обследования. Опять же становятся возможными телемедицинские консультации», – рассказал заведующий отделением дневного стационара больницы № 23 Денис Изотов.

Также врач пообещал, что в самое ближайшее время новая техника будет подключена, а медики смогут приступить к работе уже с новым оборудованием.

Всего Алексей Вихарев передал 11 новых многофункциональных устройств (МФУ), а также лазерные картриджи, SSD-накопители, оптические приводы, устройства оперативной памяти, мониторы, клавиатуры, мыши и блоки питания.

«Более трех лет я и коллеги по городской думе активно помогаем больницам Екатеринбурга. Приобретаем новое оборудование, закупаем необходимые медикаменты и медицинские средства, привлекаем финансирование на развитие городской медицины. С 23-й больницей я сотрудничаю давно. Сегодня передал больше десятка многофункциональных устройств и необходимое оборудование. Все это позволит продолжить работу по цифровизации больницы, а значит – сделает медицинское обслуживание еще более современным. Я всегда говорю, что здоровье – это самое важное, что у нас есть, поэтому помогать городским больницам считаю своей обязанностью», – заключил руководитель фракции «Единая России» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев.

Напомним, что Алексей Вихарев помогает 23-й горбольнице с 2021 года. Ранее он передал медикам два легковых автомобиля для выездов врачей службы неотложной помощи к пациентам на дом, отремонтировал рентген-кабинет. Вместе с активистами Волонтерского центра Алексей Вихарев осенью прошлого года помог провести субботник на территории прибольничного сквера: на площади почти в 6 гектаров скосили траву, подрезали кусты, собрали и вывезли мусор. А зимой, во время недавних снегопадов, волонтеры расчищали дороги вокруг лечебного корпуса, а также парковочные места для пациентов и сотрудников больницы. В свою очередь, медперсонал больницы проводит вакцинацию и диспансеризацию в выездных пунктах, которые депутат регулярно организовывает в торговых центрах, во дворах жилых домов, на предприятиях.

Напомним, что Алексей Вихарев поддерживает городские медучреждения четвертый год. Он регулярно помогает военному госпиталю, детскому хоспису, наркологической больнице и областному онкодиспансеру, поддерживает городские больницы и подстанции скорой помощи, организует сдачу крови среди коллег по депутатскому корпусу. Всего на помощь больницам из личных средств им выделено свыше 46 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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