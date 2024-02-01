Коммунальщики заплатят пенсионерке 400 тысяч за падение на скользком тротуаре

Жительница Полевского отсудила у местной управляющей компании больше 400 тысяч рублей за нечищеный тротуар. Год назад 75-летняя женщина поскользнулась и упала возле дома. Она сломала руку, врачи делали операцию.

Отвечать за это пришлось управляющей компании «Южное коммунальное предприятие». В интересах пенсионерки в суд обратилась с иском прокуратура, которая запрашивала 600 тысяч в качестве компенсации морального вреда и еще 6 тысяч за расходы на лечение. Суд в итоге снизил размер компенсации до 400 и 5 тысяч соответственно.

Коммунальщики попытались оспорить решение в вышестоящей инстанции, но в Свердловском областном суде они так и не смогли доказать, что должным образом проводили уборку территории. Решение осталось в силе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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