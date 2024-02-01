Клиентам Сбера пришли уведомления на скачивание нового приложения. Это безопасно?

Клиенты Сбера, которые пользуются приложением «Сбербанк онлайн», стали получать СМС-рассылку и уведомления в самом приложении о том, что им нужно скачать «Учет онлайн». Речь о тех, кто пользуется смартфонами Apple. В 2022 году приложение «Сбербанк онлайн» было заблокировано в AppStore, скачать его невозможно, как и обновить. Поэтому в Сбере решили создать новое.

«В первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк онлайн» – 12.14.1, 12.15 и 13.02. В течение 2024 года они будут планомерно отключены. Посмотреть версию, которая установлена на вашем устройстве, можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля. А новое мобильное приложение «Учет Онлайн» позволит клиентам оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов Сбера», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе банка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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