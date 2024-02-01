Известная актриса сыграет в Екатеринбурге спектакль в день своего 80-летия

3 февраля в Свердловском театре драмы свое 80-летие отметит народная артистка России Вероника Белковская, которую Галина Волчек назвала «свердловской Дорошиной». День рождения актриса отметит на сцене: она сыграет главную роль в спектакле «Мадам Рубинштейн».

В Екатеринбурге Веронику Белковскую знают все театралы: в театре драмы она работает с 1977 года. На счету актрисы – более 70 ролей в спектаклях, десятки ролей в кино, а многие дети наверняка помнят Белковскую как нянюшку на «Елке в доме Тупиковой». Среди коллег ходят легенды о ее умении импровизировать и искрометном чувстве юмора.

«Когда я в первый раз увидела Свердловск, то была им очарована, и это очарование у меня осталось и по нынешний день, хоть он и стал называться Екатеринбургом. Свердловск и театр драмы стали второй родиной, если не первой, – вспоминает Вероника Белковская. – Я очень-очень довольна всем тем, как у меня все в жизни сложилось. Сразу попала к очень хорошему режиссеру Александру Львовичу Соколову, который в те годы возглавлял театр. Мне пришлось поработать с прекрасными актерами: Вера Михайловна Шатрова, Юрий Петрович Васильев, Елена Сергеевна Захарова, Григорий Ефимович Гецов, ну много, много, всех не перечислишь... Им было что передать, и мы, конечно, у них учились. Всему учились. И как они работали, и как они репетировали, и как они себя по жизни вели, их отношения к нам, к молодым – это всё дорогого стоит».

До того, как попасть в Свердловск, Вероника Белковская поработала в разных городах России. В 1963 году она закончила театральную студию при Куйбышевском драматическом театре им. М. Горького, а ее первым партнером по сцене в Куйбышевском драматическом театре был Вениамин Смехов. Галина Волчек называла ее «свердловской Дорошиной». Веронику Белковскую справедливо считают любимицей режиссеров: ей довелось поработать с Борисом Цейтлиным, Григорием Лифановым, Дмитрием Астраханом, Кшиштофом Занусси, Николаем Колядой и многими другими.

В свой юбилей актриса сыграет на сцене театра драмы спектакль «Мадам Рубинштейн». Зрители на борту авиакомпании Ural Drama Airlines отправятся по маршруту Екатеринбург 2024-го – Нью-Йорк 1956-го. Место назначения – закат головокружительной карьеры основательницы косметической компании Хелены Рубинштейн, создавшей свою империю с нуля, сумевшей стать одной из самых богатых женщин в мире. Именно светскую львицу Хелену Рубинштейн сыграет Вероника Белковская. Поздравить актрису можно, придя в театр 3 февраля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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