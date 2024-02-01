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Четверг, 1 февраля 2024, 10:32 мск

Новости Екатеринбург

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Из Исети достали тело молодого военного. Он пропал в воскресенье

В Екатеринбурге водолазы обнаружили тело 20-летнего Дмитрия Комененко, которого с прошлых выходных искали волонтеры и полицейские. Дмитрий полгода назад подписал контракт с Министерством обороны, он служил в одной из воинских частей.

В субботу у него был выходной, и он отправился отдыхать в клуб, где подрался со своим товарищем. После он ушел и перестал выходить на связь. Сегодня тело мужчины обнаружили водолазы в Исети, за дендропарком на 8 Марта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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