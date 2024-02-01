В Екатеринбурге снова нашли трупы животных на площадке у детсада

В Екатеринбурге снова обнаружили останки мертвых животных на контейнерной площадке рядом с детским садом на улице Минометчиков. Проблемная территория нередко попадает в сводки новостей. Местные жители уверены, что во всем виноваты торговцы. «У нас тут рынок совсем близко, думаю, тащат оттуда, потому что это не первый раз такое. И думаю, не последний», – сообщил «Новому Дню» местный житель.

В администрации Железнодорожного района не смогли прокомментировать ситуацию. В мэрии, в свою очередь, «Новому Дню» порекомендовали обратиться в Департамент ветеринарии Свердловской области.

Но и там ответа не нашлось – областные чиновники уточнили, что это зона ответственности муниципалитета, а надзор за обращением с биологическим отходами, каковы бы ни были их объемы, – это дело Россельхознадзора. В ведомстве обещали предоставить ответ в течение часа.

В итоге поработать пришлось регоператору по обращению с ТКО. Его сотрудники на спецтранспорте выехали на место и забрали останки животных. «Их утилизируют в крематоре в соответствии с действующим законодательством. Людям в подобных случаях нужно обращаться в свою администрацию района или по телефону ЕДДС +7 (343) 304-12-12», – сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Елена Сычева

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