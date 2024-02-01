Пограничник не выпустил екатеринбурженку за рубеж из-за названия города в паспорте

Жительница Екатеринбурга, а также ее мать и дочь, не смогли выехать в Турцию из-за принципиального сотрудника пограничной службы в аэропорту Кольцово.

У женщины в загранпаспорте было указано место рождения – город Екатеринбург, однако она родилась в 1980-е, когда город назывался Свердловском. Посчитав это ошибкой, пограничник изъял у женщины и заграничный паспорт, и российский – в котором тоже местом рождения значился Екатеринбург. Также женщине выписали штраф 3 тысячи рублей, кроме того, она лишилась денег за несостоявшийся тур – около полумиллиона рублей. Погранслужбу в Кольцово называют одной из самых строгих в плане придирок к информации в паспортах. В чатах турагентов и в соцсетях за последний месяц уже встречались схожие ситуации.

Все дело в том, что недавно вступило в силу постановление правительства № 2090, которое предписывает изымать паспорта, если они недействительны. Например, в случае, когда в документах указаны недостоверные данные. «На днях в одной из турагентских групп этот вопрос обсуждался достаточно активно, и одна из турагентов (у которой была точно такая же ситуация) позвонила напрямую в пограничную службу Кольцово, где ей ответили, что это не ошибка, и если и в паспорте РФ, и в заграничном паспорте указан Екатеринбург, проблем не будет. В настоящее время у меня в работе уже четыре исковых заявления туристов, которых не выпустили и изъяли паспорта. Всех четверых не пропустили в Кольцово. Мы сделали запрос в региональное управление пограничной службы ФСБ, а также главное управление по этому поводу. Считаю, что если в случаях с ошибками и опечатками ответственность должен нести орган, выдавший паспорт, то в описанном случае с местом рождения может быть установлена и ответственность пограничной службы, если будет доказано, что оснований для изъятия не было», – пишет в своем телеграм-канале Turyrist юрист Игорь Косицын.

Екатеринбург, Елена Сычева

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