Пенсионерка выиграла суд у оконщиков, которые в 5,5 раза завысили стоимость работ

Пожилая жительница Ирбита пожаловалась в прокуратуру на недобросовестных оконщиков. Пенсионерка заключила договор с ИП на ремонт окон – нужно было заменить уплотнители и починить оконную ручку. За все это пожилая женщина заплатила около 20 тысяч рублей, хотя реальная стоимость работ составила 3657 рублей.

Пенсионерка является инвалидом и в силу состояния своего здоровья не могла адекватно оценить стоимость выполненного ремонта. В защиту интересов женщины Ирбитская прокуратура подала в суд иск с требованием признать недействительным заключенный договор. Товароведческая экспертиза подтвердила, что оконщики завысили цену в 5,5 раза.

Суд принял решение в пользу пострадавшей. С предпринимателя взыскана уплаченная сумма за ремонт, а также штраф в размере 10 035 рублей за нарушение прав потребителей. После вмешательства прокуратуры пожилой женщине вернули деньги.

Ирбит, Ангелина Сергеева

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