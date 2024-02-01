Сотрудники МЧС спасли 84-летнюю бабушку, которая чуть не замерзла в лесу (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сотрудники МЧС спасли старушку, которая провалилась в снег и чуть не замерзла. Женщину смогли отыскать и вовремя отогреть.

Спасатели нашли в лесу потерявшуюся бабушку

«В лесопарковой зоне в районе Центральной городской больницы № 6 потерялась женщина 84 лет. Спасатели в составе дежурной смены выехали на происшествие. Женщину смогли отыскать. Она провалилась в снег и сильно замерзла, устала и не нашла в себе силы дальше идти. Спасатели отогрели бабушку, укутав ее в одеяло, и дали сухие вещи. Погрузив на носилки, сотрудники МЧС России доставили женщину в лечебное учреждение и передали медикам», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Бабушку осмотрели медики. От госпитализации женщина отказалась.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube