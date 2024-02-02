Энергетики рассказали, как не пострадать от удара током

Энергетики рассказали, какие простые правила нужно соблюдать в быту, чтобы ни взрослые, ни дети не пострадали от удара током.

«Если в доме есть маленькие дети, следует закрыть все розетки колпачками, обеспечивающими их безопасность, и не допускать ребят к электроприборам. Также им стоит постоянно напоминать об опасности поражения электрическим током, запрещать влезать на опоры линий электропередачи, пролезать в трансформаторные подстанции или в технические подвалы жилых домов, где расположены провода и коммуникации. Обычно в этих местах развешаны предупредительные знаки или плакаты», – рассказали специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала.

И взрослым, и детям следует помнить, что дома нельзя тянуть вилку из розетки за провод, браться за провода мокрыми руками. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами или разбирать их, пока они включены в розетку.

На улице нельзя залезать на опоры линий электропередачи и подходить к оборванным проводам ближе чем на 10 метров. Запрещается разжигать костры или складывать воспламеняющиеся предметы под проводами. Опасно запускать воздушных змеев и планеры возле энергообъектов, а также забрасывать какие-либо предметы на провода и трансформаторы. Нельзя открывать двери трансформаторных подстанций и электрощиты на лестничных площадках, играть вблизи энергообъектов. Кроме того, запрещается рыбачить вблизи ЛЭП, а во время грозы опасно купаться в водоемах и прятаться под деревьями.

Напомним, в последние месяцы в Свердловской области произошло несколько несчастных случаев, когда дети погибали у себя дома от удара током. В декабре в Красноуфимске годовалый малыш скончался, оборвав провода новогодней гирлянды. В январе в Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, предположительно, сунув пальцы в розетку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube