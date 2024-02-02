Теплой и ранней весны на Урале, видимо, не будет

Православная церковь отмечает сегодня день Ефимия Великого. Святой происходил из религиозной семьи. За свою подвижническую жизнь и исповедание православной веры Ефимий почитается особо.
По народному календарю 2 февраля определяет сроки наступления весны: солнечный день обещает теплую и раннюю весну, пасмурный – поздние метели и морозный февраль. По прогнозам синоптиков сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с температурой воздуха в пределах -8 градусов по Цельсию.
Екатеринбург, Елена Васильева
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