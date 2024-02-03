Сегодня можно узнать, каким будет урожай

3 февраля православные почитают преподобных Максима Исповедника и Максима Грека. В этот день узнают, каким будет урожай. «Взойдет, затуманившись, светел месяц, выглянет из-за облака – доброе жито будет. Ясное небо – в амбаре будет по осени пусто» – говорится в народной примете. Судя по тому, что небо сегодня почти ясное, проблем с урожаем быть не должно. Также сегодня можно было понаблюдать за зарей, если в этот день она была ясная, то ожидали мороза.

Преподобный Максим Грек, был сыном богатого греческого сановника и получил блестящее образование. В юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах; побывал в Париже, Флоренции, Венеции. По возвращении на родину прибыл на Афон и принял иночество в Ватопедской обители. В это время великий князь Московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери, Софии Палеолог, и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, затем толкование на книгу Деяний Апостолов и несколько богослужебных книг. Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же Московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось. Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим переводил на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что «в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты». Долгое время Максим Грек, находясь в немилости царей провел в тюрьмах и изгнаниях по России. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре. Ему было уже около 70 лет. Умер Преподобный 21 января 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры.

Екатеринбург, Елена Васильева

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