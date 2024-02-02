Пенсионер отсудил 346 тысяч за черную плесень на стенах

По решению суда пенсионеру из Верхней Пышмы сделают ремонт в доме и заплатят 346 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, пожилой мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой на темные влажные пятна и черную плесень на стенах его квартиры.

При осмотре дома выяснилось, что на поверхности ограждающих конструкций чердака образуется конденсат, что и стало причиной появления плесени.

Прокуратура подала в суд на администрацию города, УК ООО «Сити-Сервис» и региональный фонд капремонта.

Верхнепышминский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора частично, возложив на УК и Фонд капремонта обязанность сделать в доме ремонт. Кроме того, пенсионер получит 346 тыс. рублей. В счет возмещения ущерба с ООО «Сити-Сервис» и регионального фонда взыскано свыше 133 тыс. рублей с каждой организации, в счет возмещения судебных расходов на проведение судебных экспертиз – по 30 тыс. рублей с каждой организации, а также 20 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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