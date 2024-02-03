В Екатеринбурге снова замечены пьяные свиристели

В Екатеринбурге снова стали появляться пьяные свиристели. Один из жителей города рассказал «новому Дню», что накануне агрессивная птица пыталась напасть на него на тротуаре.

Как поясняют орнитологи, свиристели поедают остатки яблок, рябины и другие ягоды, которые находят на деревьях. Содержащийся в плодах сахар бродит в отпели на солнце и превращается в этиловый спирт. Птицы, поедая ту же рябину, к примеру, получат алкогольное отравление и интоксикацию продуктами жизнедеятельности плесневых грибов.

С пьяными птицами делать ничего не надо. Они самостоятельно приходят в себя и возвращаются к нормальному образу жизни.

Отметим, что в прошлом году сигналы о пьяных птицах, лежащих на асфальте или неадекватно себя ведущих на земле поступали с начала марта.

Екатеринбург, Елена Васильева

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