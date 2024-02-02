Ранее судимая свердловчанка убила мужчину, у которого снимала комнату

В поселке Левиха Кировградского района Свердловской области задержана 38-летняя женщина, которую обвиняют в убийстве мужчины, пустившего ее к себе жить.

Преступление было совершено ночью 31 января. Подозреваемая и ее сожитель выпивали с хозяином квартиры, который сдал им комнату. Во время застолья возникла ссора. По версии следствия, женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила им собутыльника, сообщили в СУ СКР. Пострадавший скончался на месте.

Обвиняемая сама сообщила в экстренные службы о том, что в квартире произошло убийство, но пыталась отвести от себя подозрения, выбросив нож в окно. Тем не менее следователям удалось восстановить картину произошедшего.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что женщина уже была судима за причастность к грабежу, вовлечению несовершеннолетнего в преступную деятельность, причинение тяжкого вреда здоровью. Был судим и ее сожитель. «А вот погибший собственник жилища был, наоборот, чист с точки зрения закона и судимостей не имел», – отметил полковник Горелых.

Кировград, Елена Владимирова

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