На Урале лесорубы разбудили медведя. Он может быть опасен для людей

В Алапаевском районе лесорубы случайно разбудили медведя, находившегося в спячке. Шатуны могут бодрствовать до самой весны, обходить лес в поисках еды. В это время медведи опасны для людей.

«Сегодня в квартале 82 Алапаевского района при вырубке леса , лесорубы разбудили медведя, находящегося в спячке . Руководство Бобровского охот. хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе. Будьте бдительны и осторожны», – сообщил мэр Артемовского Константин Трофимов.

Известно, что медведи-шатуны в поисках еды представляют опасность и для людей. Животное вполне может накинуться на человека.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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