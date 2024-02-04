Полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Екатеринбурге

В поселке Исток из окна третьего этажа выпала полуторогодовалая девочка. Инцидент случился вчера около 20:30.

По данным УМВД по Екатеринбургу, ребенок забрался на подоконник и вышел в открытое окно, пока мать занималась стиркой. Девочка была под присмотром своего 4-летнего брата.

На данный момент, ребенок находится в медицинском учреждении. От серьезных травм его спас сугроб, который смягчил падение.

«Сотрудники ПДН территориального ОВД проводят проверку в связи с падением малолетнего из окна», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Исток, Дарья Деменева

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