В Екатеринбурге скончался известный журналист и политтехнолог Эдуард Худяков

В Екатеринбурге 4 февраля после болезни скончался известный журналист и политтехнолог Эдуард Худяков. Смерть наступила утром в городской больнице номер 24. Известно, что несколько дней назад Эдуард подхватил простудное заболевание, лечился дома, болезнь дала осложнение в виде пневмонии, которая оказалась летальной.

«Новый День» приносит соболезнования родным и близким Эдуарда Худякова. У него остались жена и трое детей.

Екатеринбург, Полина Румянцева

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