В Первоуральске водитель переехал мальчика на пешеходном переходе

Сегодня в Первоуральске несовершеннолетний пешеход попал под колеса машины. Инцидент случился возле дома № 88 на улице Береговая около 11 утра.

По данным региональной прокуратуры, 33-летний водитель Toyota Tundra наехал на 10-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП, мальчик госпитализирован в Детскую городскую больницу № 9 г. Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой.

По факту произошедшего прокуратура г. Первоуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки, организованной органами полиции.

Первоуральск, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube