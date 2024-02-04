В Первоуральске водитель переехал мальчика на пешеходном переходе

Сегодня в Первоуральске несовершеннолетний пешеход попал под колеса машины. Инцидент случился возле дома № 88 на улице Береговая около 11 утра.
По данным региональной прокуратуры, 33-летний водитель Toyota Tundra наехал на 10-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП, мальчик госпитализирован в Детскую городскую больницу № 9 г. Екатеринбурга с закрытой черепно-мозговой травмой.
По факту произошедшего прокуратура г. Первоуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки, организованной органами полиции.
Первоуральск, Дарья Деменева
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