По вине нетрезвой автоледи в ДТП пострадали ее дочь и еще три человека (ФОТО)

В ДТП на 23-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск вблизи города Березовского накануне пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, женщина на «Шевроле Авео» ехала с небезопасной скоростью и ее занесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Веста».
Пострадали 5-летняя девочка – пассажир «Шевроле» и 66-летний водитель и две пассажирки «Лады», женщины 61 и 65 лет. Ребенка после осмотра на месте отпустили домой, пострадавшие из «Лады» доставлены в городскую больницу Березовского.
Водитель «Шевроле», женщина 1981 г. р., живет в Екатеринбурге, имеет стаж вождения 16 лет, к административной ответственности привлекалась 6 раз. Освидетельствование на состояние опьянения показало 0,404 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Женщина пояснила, что отмечала день рождения дома, выпила вина, после чего поехала со своей дочерью в гости к знакомому.
В отношении автоледи составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «За управление транспортным средством в состоянии опьянения» и по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «За причинение вреда здоровью пострадавшим», ее автомобиль задержан и помещен на спецстоянку.
Березовский, Елена Владимирова
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