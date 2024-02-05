Из-за непогоды рейс из Екатеринбурга в Якутск задерживается на сутки

Пассажиры уже сутки не могут вылететь из Кольцово в Якутск. Рейс, который должен был лететь из Санкт-Петербурга через Екатеринбург в Якутск, задерживается из-за непогоды. Людей разместили в гостинице.

Рейс авиакомпании «Якутия» из Санкт-Петербурга в Екатеринбург и далее в Якутск должен был вылететь еще 4 февраля. Время вылета перенесли на 14 часов 5 февраля. Причина – непогода в пункте назначения.

«Сегодня в аэропорту Екатеринбурга задержаны 2 рейса авиакомпании «Якутия»: R3-467 по маршруту Якутск – Екатеринбург – Санкт-Петербург (планируемое время вылета 14 часов сегодня) и R3-468 по маршруту Санкт-Петербург – Екатеринбург – Якутск (планируемое время вылета 22 часа). Причина – позднее прибытие воздушного судна в связи с неблагоприятными метеоусловиями в городе Якутске», – сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажиры обоих рейсов уже размещены в гостинице. Прокуратура контролирует оказание всех положенных по закону услуг.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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