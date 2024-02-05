Для храма в Академическом сделали архитектурную подсветку (ФОТО)

Для храма святых Божиих Строителей в Академическом сделали архитектурную подсветку. Теперь здание, которое видно из многих точек района, светится по вечерам, ночам и рано утром.

Установкой подсветки занимался девелопер «Академический» (АО СЗ «РСГ-Академическое», входит в ГК «КОРТРОС»). Осенью вокруг храма проложили кабель, а зимой завершили реализацию проекта.

«О подсветке храма мы мечтали давно. Получилось очень красиво. Храм – место притяжения для всех жителей Академического. И теперь он светится по вечерам, ночью и рано утром, что делает наш район еще красивее, – рассказал председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. – На этом работы с храмом еще не закончены. Нам еще предстоит облагородить территорию вокруг в соответствии с нашими планами. И, конечно, роспись внутри храма. Его нужно доводить до такого состояния, чтобы сердце радовалось тому, что нами тут было сделано. И чтобы это все осталось дальнейшим поколениям, которые будут жить в Академическом районе, которые будут ходить в этот храм, любоваться им и гордиться своим храмом, который когда-то мы построили для них».

Храм святых Божиих Строителей теперь хорошо видно и в темное время суток из окон жилых домов во многих кварталах Академического, а также из разных точек Преображенского парка. Здание, построенное в редком и красивом архитектурном стиле «уральское барокко», стало настоящей доминантой района.

Добавим, что первый камень в основание храма в Академическом заложили в августе 2010 года. Однако датой рождения культового сооружения считается день первого богослужения летом 2015 года. Храм можно назвать народным: основной колокол из 12 его колоколов был изготовлен на средства, которые на него пожертвовали в том числе жители района.

Примечательно, что божественные литургии в честь крупных христианских праздников здесь проводит сам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский. Кроме того, в храме есть несколько намоленных старинных икон, среди них и образ Божьей Матери. Их в дар храму передал заместитель председателя заксобрания Свердловской области, член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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