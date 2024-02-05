Екатеринбургская дума уточнит порядок схода горожан и займется вопросами аренды муниципальных активов

Екатеринбургская дума составила план работы на весеннюю сессию 2024 года. С подачи мэрии депутатам предстоит обсудить изменения правил аренды муниципальных активов, а также уточнить порядок проведения схода горожан.

Традиционный годовой отчет начальника полиции Екатеринбурга дума заслушает 20 февраля. Работу городской счетной палаты депутаты оценят 26 марта, а в апреле окончательно закроют бюджет-2023. Вопросы по текущему бюджету народные избранники будут решать к концу сессии – первая корректировка казны намечена на 4 июня.

Помимо прочего, городская дума вновь внесет изменения в положения о киосках и поправит правила благоустройства. Также 9 апреля депутаты выслушают промежуточные итоги муниципальной программы по оздоровлению детей, рассчитанной до 2027 года. Последнее заседание весенней сессии запланировано на 25 июня. На нем депутаты заслушают годовой отчет главы Екатеринбурга Алексея Орлова и поставят мэру оценку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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