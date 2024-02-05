Музей истории Екатеринбурга покажет дневники и фотоснимки дятловцев

Музей истории Екатеринбурга организует выставку, посвященную трагически известной группе Дятлова. Экспозиция откроется 29 февраля на площадке Дома Качки. В нее войдут личные дневники, фотопленки и снимки участников турпохода, сообщает телеграм-канал МИЕ.

«Мы не будем вдаваться в версии гибели туристов. Нам интересно рассказать о них как о людях: где они жили, чем интересовались. Участники этого похода были цветом своего поколения. Они получали образование, которое позволило бы им сделать неплохую карьеру. Карьера Юрия Юдина, единственного выжившего участника группы, это подтверждает», – рассказал директор музея Игорь Пушкарев.

Экспонаты для проекта предоставит Фонд памяти группы Дятлова. Также выставка расскажет о туристическом движении того времени и даст представление, как проходили любительские походы в 1950-е годы. Например, тогда еще не было специальной походной обуви, и туристы пользовались так называемыми рабочими ботинками. Но эта обувь была жутко неудобной, потому что намокала и разбухала.

Гибель группы Игоря Дятлова в окрестностях горы Холатчахль на Северном Урале считается одним из самых загадочных происшествий ХХ века. Из похода не вернулись девять человек. Вероятно, все они погибли в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года при невыясненных обстоятельствах. Тела участников турпохода нашли спустя несколько месяцев, у многих из них были страшные травмы.

По результатам официального расследования причиной гибели туристов стал несчастный случай, вызванный стихийной силой. Но из-за отсутствия точных сведений было выдвинуто множество альтернативных версий случившегося.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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