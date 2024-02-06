В Свердловской области продолжают выявлять по 40 тысяч больных ОРВИ и гриппом в неделю

В Свердловской области вторую неделю подряд выявляют более 40 тысяч больных ОРВИ, из которых 63% – дети. Как и ранее, доминирует грипп А.

«За неделю зарегистрировано 40,7 тысячи случаев ОРВИ. Это чуть ниже уровня прошлой недели (на 1,2%) и ниже среднего многолетнего уровня на 20,7%. В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ за неделю обследовано 903 человека: доминирует грипп А. Также выявляются РС-вирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, риновирусы и другие», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге заболеваемость за неделю выросла на 3%, выявлено 17,6 тысячи заболевших. Больше всего болеют в Староуткинске, Сухом Логе, Богдановиче, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободном, Талице, Слободо-Туринском.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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