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Вторник, 6 февраля 2024, 08:53 мск

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На трассе Камышлов – Сухой Лог столкнулись грузовик с легковушкой

Фото УГИБДД по Свердловской области

На автодороге Камышлов – Сухой Лог между селами Курьи и Новопышминское случилось ДТП, в связи с чем на этом участке затруднено движение.

По информации регионального управления ГИБДД, на трассе столкнулись грузовик с автомобилем Lada. В результате аварии травмирована пассажирка легковушки, в настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и МЧС.

Новопышминский, Дарья Деменева

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