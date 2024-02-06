Боксер РМК проведет бой за титул чемпиона мира

Боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев проведет бой за титул чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной ассоциации бокса IBA в весовой категории до 86 кг. Поединок состоится 16 февраля в Душанбе и станет главным событием турнира.

Его соперник – бронзовый призер Олимпийских игр-2020 и чемпион мира-2021 Лорен Альфонсо Домингес.

Боксеры уже трижды встречались на ринге, но по правилам олимпийского бокса, и дважды боксер из RCC был сильнее. Последний раз они сошлись в финале чемпионата мира в прошлом году, и Атаев большинством судейских голосов одержал победу, поэтому предстоящее противостояние по-настоящему принципиальное.

На этом же турнире выступит и одна из главных звезд RCC Boxing Promotions Шавкат Рахимов. Ему предстоит поединок за статус обязательного претендента по версии IBF во втором полулегком весе. Против него на ринг выйдет мексиканец Эдуардо Нуньес.

Рахимов уже владел поясом IBF в этой категории. В ноябре 2022 года в ОАЭ боксер из Таджикистана завоевал вакантный титул, досрочно победив Зельфа Барретта. Но в апреле 2023 года в Кардифе 29-летний Рахимов спорным раздельным решением судей уступил Джо Кордине.

Екатеринбург, Елена Сычева

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