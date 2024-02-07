Сегодня можно узнать, какой будет следующая зима

7 февраля православные отмечают день Григория Богослова.

Святой родился в 326 году нашей эры в Каппадокии, получил превосходное образование, но, закончив учиться, отказался от мирской жизни и принял решение посвятить себя служению богу. В 379 году Григорий Богослов возглавил борьбу с ересью, был непримиримым противником еретических учений. В 381 году им был созван Второй Вселенский собор. Умер Григорий Богослов в 390 году, после чего был причислен церковью к лику святых.

7 февраля можно узнать, о том какой будет вторая половина зимы. По приметам, каков день с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы. Погода с полудня до вечера предвещает характер второй половины текущей зимы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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