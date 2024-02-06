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Вторник, 6 февраля 2024, 10:34 мск

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Свердловский бизнес получил кредитов на 1,9 триллиона рублей

Кредитный портфель корпоративного бизнеса за прошлый год увеличился до 1,9 триллиона рублей. Рост по крупным предприятиям составил 26%, по МСП – 53%.

«Кредитный портфель крупного бизнеса в 2023 году вырос на 26% и составил 1,5 триллиона рублей. Спрос был обусловлен восстановлением деловой активности и замещением внешних заимствований, – рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. – Кредитный портфель малого бизнеса вырос на 53% и превысил 360 миллиардов рублей. В этой цифре высока разовая сделка, связанная с приобретением торговых активов в Свердловской области, но даже без этой сделки рост произошел на 21%».

Активность розничных заемщиков была ниже. За год розничное кредитование выросло на 17%, портфель составляет 453 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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