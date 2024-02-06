В Екатеринбурге «Лыжня России» пройдет на 10 площадках

Ежегодное спортивное мероприятие «Лыжня России» пройдет на 10 площадках уральской столицы. В нем планируется участие около 11 тысяч человек. Об этом рассказал на брифинге замначальника управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Иван Алыпов.

По словам спикера, «Лыжня России» в Екатеринбурге стартует 10 февраля во всех 8 районах. Все лыжные базы будут работать с 10 до 13 часов. После 13 часов по лыжне также можно будет прокатиться всем желающим, но уже не в рамках мероприятия.

Список площадок:

1) ул. Бакинских Комиссаров, д. 13, Лыжная база МБУ СШ № 19 «Детский стадион»;

2) ул. Прониной, стр. 35, МБУ СШ «Родонит»;

3) ул. Отдыха, д. 111, МБУ СШ «Виктория»;

4) ул. Колмогорова, стр. 70, спортивный комплекс УрГУПС;

5) ул. Решетская, стр. 63, лыжная база «Локомотив»;

6) ул. Фролова, д. 54а, МБУ СШ;

7) ул. Вильгельма де Геннина, 61, Преображенский парк;

8) ул. Краснофлотцев, стр. 48, лыжная база МАУ «СОК «Калининец»;

9) ул. Мичурина, д. 230, лыжная база в парке Маяковского;

10) бульвар Денисова-Уральского, стр. 3а, МБУ ДО ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион».

Как рассказал Иван Алыпов, главный забег стартует от лыжной базы «Калининец» (ул. Краснофлотцев, стр. 48), а центральная гонка Свердловской области пройдет в Сысерти и возьмет старт от спортивной школы олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова (ул. Загородная д. 1).

На всех площадках будет звучать музыка, организованы дополнительные активности, конкурсы и розыгрыши. «Администрации всех районов стараются создать праздничные настроения, чтобы участники лыжни не только покатались, но и получили от этого эстетическое удовольствие», – отметил Алыпов.

Он добавил, что «Лыжня» не ограничивается одним днем. «В «Лыжне России» есть знаковое событие, оно направлено в большей степени на обучающихся в общеобразовательных учреждениях: на школьников и студентов техникумов – это декада лыжного спорта, которая проходит с 1 по 10 февраля. Мы предполагаем, что в Екатеринбурге в ней примут участие 90 тысяч человек», – сообщил Иван Алыпов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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