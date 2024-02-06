«Уральские авиалинии» перевезли в январе рекордное количество пассажиров

«Уральские авиалинии» в первом месяце 2024 года перевезли рекордное количество пассажиров. При этом, как говорят в авиакомпании, показатели января даже превысили допандемийный уровень пассажиропотока.

Суммарно билеты «Уральских авиалиний» купил 677 991 пассажир, что на 16% больше, чем в январе 2023-го и на 12% больше допандемийного января 2019 года. По статистике, в январе было перевезено 433 499 пассажиров на рейсах по России, 14 939 пассажиров на международных рейсах, 229 553 – билетов было продано на рейсы в СНГ. Всего с начала года «Уральские авиалинии» выполнили 4107 рейсов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Также стоит отметить, что в январе «Уральские авиалинии» возобновили полеты в ОАЭ, Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Армению и продолжают развивать международные направления. Самыми популярными международными маршрутами «Уральских авиалиний» в январе стали: Москва – Дубай – Москва и Жуковский – Стамбул – Жуковский, а российскими: Москва – Сочи – Москва и Москва – Екатеринбург – Москва.

Екатеринбург, Елена Васильева

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