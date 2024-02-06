Жители Свердловской области стали больше копить, чем тратить: объем вкладов вырос до 1,1 триллиона рублей

Свердловская область стала единственным регионом на Урале, где объем вкладов населения превышает объем набранных кредитов. Эксперты говорят, что свердловчане в связи с ростом ключевой ставки перешли на сберегательную модель поведения. Кроме того, жители соседних регионов предпочитают тратить здесь.

«Высокие ставки по вкладам стимулируют население наращивать сбережения в банках. Объем средств граждан в банках, без учета эскроу-счетов, вырос на 22% и достиг 1,1 триллиона рублей», – рассказал в «Интерфакс-Урал» заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Кредитный портфель у розничных заемщиков составил 453 миллиарда рублей (вместе с ипотекой – 1 трлн).

Свердловская область стала единственным регионом в УрФО, где у населения накоплений больше, чем кредитов. «Возможно, это связано с тем, что у жителей Свердловской области есть что сберегать. То есть с точки зрения доходов это более благополучный регион. Вы спросите – а как же Тюменская область? Там есть особенность: зарплату получают в Тюменской области, а тратить предпочитают в других регионах, в том числе покупать жилье и размещать вклады, – предположил Сергей Коровин. – Еще одна возможная причина – жители Свердловской области более грамотны финансово».

Заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин добавил, что 80-85% всех вкладов сегодня – это вклады на полгода-год и более. «Банки жалуются, что поток заемщиков снизился и доля одобренных заемщиков тоже снижается. Это значит, что доля качественных заемщиков снижается. Эти люди перешли на сберегательную модель поведения. Они положили деньги на вклады, а тратить будут, когда ставка снизится и можно будет брать дешевые кредиты», – отметил Болотин.

Рост благосостояния жителей Свердловской области связывают с ростом экономики, особенно в некоторых отраслях промышленности. «В Свердловской области предприятия сейчас получают большие средства, мы видим, как растет выпуск продукции в 2-3 раза и более. Это говорит о том, что люди получают зарплату. И в целом экономика области динамично развивается. Понятно, что за счет определенного круга предприятий», – констатировал Евгений Болотин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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