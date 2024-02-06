Из-за снегопадов рейсы из Сочи в Екатеринбург и обратно задерживаются

Из-за сильнейших снегопадов и ветра в Сочи были задержаны многие рейсы. В том числе с опозданием вылетают самолеты из Екатеринбурга и обратно.

По информации онлайн-табло Кольцово, рейсы задерживаются на 3-19 часов. Например, «Уральские авиалинии» должны были прилетать из Сочи вчера в 17:15, но из-за непогоды в городе вылета прибыли только сегодня в 12:11. Сегодняшний вечерний рейс из Сочи ждут с опозданием на три часа – в 20:15. Рейс «Аэрофлота» вместо 05:35 утра приземлится в Кольцово только в 14:25. Некоторые обратные рейсы тоже были задержаны.

Напомним, из-за снегопадов и сильного ветра аэропорт Сочи со вчерашнего дня работает «по фактической погоде». Некоторым самолетам удавалось поймать погодное окно и сесть или взлететь вовремя, но не всем. На сегодняшнее утро 29 рейсов, которые накануне вечером и ночью улетели на запасные аэродромы, наконец приземлились в Сочи. Еще девять ожидают в ближайшие часы, сообщает пресс-служба аэропорта. При этом в терминалах продолжают находиться сотни пассажиров, их стараются обеспечить водой и питанием, разместить в отелях в соответствии с авиационными нормами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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