57-летний екатеринбуржец перевел телефонным мошенникам 1,3 миллиона

57-летний слесарь автосервиса перевел на счет мошенников 1 миллион 376 тысяч рублей. Об этом рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Как сообщил потерпевший сотрудникам полиции, ему позвонила неизвестная девушка. Представившись оператором сотового провайдера, она убедила его, что нужно продлить срок сим-карты, поскольку с номера телефона происходила «несанкционированная утечка информации». «Затем с мужчиной связался лжеспециалист «Банка России» из «отдела мошенничества», который пояснил, что на его имя неизвестные оформляют кредиты, и для безопасности вкладов необходимо их обналичить и внести на «безопасный счет», – уточнили в полиции.

После телефонного разговора мужчина перевел мошенникам около 1,3 миллиона рублей, из которых 1,186 млн были кредитными.

«Правоохранители напоминают гражданам о недопустимости перевода своих средств на неизвестные счета по указанию «сотрудников банка», «операторов сотовых компаний», «представителей силовых ведомств», «сотрудников госуслуг» или иных структур. Необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о случившемся по официальным телефонам клиентской поддержки. Сотрудники правоохранительных органов, сотовых компаний, представители банков и иных силовых структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые зеркальные займы, и не существует никаких «безопасных счетов», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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