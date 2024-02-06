Пермский тракт перегородила огромная фура (ФОТО)

На 262-м км автодороги Пермь – Екатеринбург Нижнесергинского района движение в сторону Перми временно перекрыто для всех видов транспорта.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, водитель грузовой автомашины не справился с управлением, и прицеп занесло.

Автоинспекторы работают на месте происшествия, проводят работы по ликвидации последствий автоаварии с участием представителей других экстренных служб. Люди в аварии не пострадали.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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