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Вторник, 6 февраля 2024, 12:23 мск

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Пермский тракт перегородила огромная фура (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

На 262-м км автодороги Пермь – Екатеринбург Нижнесергинского района движение в сторону Перми временно перекрыто для всех видов транспорта.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, водитель грузовой автомашины не справился с управлением, и прицеп занесло.

Автоинспекторы работают на месте происшествия, проводят работы по ликвидации последствий автоаварии с участием представителей других экстренных служб. Люди в аварии не пострадали.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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